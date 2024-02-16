Журналист Педрероль рассказал о сроке и финансовой составляющей контракта Мбаппе в «Реале»

Испанский журналист Хосеп Педрероль рассказал о финансовой составляющей контракта нападающего Килиана Мбаппе в случае перехода в мадридский «Реал» из «Пари Сен-Жермен».

«Килиан Мбаппе не будет зарабатывать в «Реале» больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Он подпишет контракт на 5-6 лет с подписным бонусом менее € 50 млн», — приводит слова Педрероля Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.