Защитник «Урала» Кики: у Помазуна есть шансы оказаться в большом клубе, даже европейском

Португальский защитник «Урала» Кики считает, что голкипер Илья Помазун, выступающий за екатеринбургскую команду на правах аренды, может однажды оказаться в европейском топ-клубе.

«У Ильи есть хорошие шансы оказаться в большом клубе. Даже в европейском. Вообще у нас очень хорошая и сильная команда. У многих есть потенциал вырасти в больших футболистов. У меня, например (смеётся). А если брать из российских игроков, я бы выделил Илью Ишкова и Игоря Дмитриева. Они молоды, но в них есть большой потенциал», — приводит слова Кики Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что Помазун может перейти в «Спартак». Отмечалось, что переговоры между красно-белыми и ЦСКА по трансферу Ильи находятся на довольно продвинутой стадии, и что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале». Позднее в ЦСКА информация была опровергнута. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.