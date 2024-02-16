Президент «Баварии» Хайнер: мы выйдем в 1/4 финала Лиги чемпионов

Президент «Баварии» Герберт Хайнер уверен, что мюнхенцам по силам одолеть «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра между командами завершилась победой римлян с минимальным счётом.

«Что для клуба будет значить сезон без трофеев? Нас это совершенно не беспокоит. У нас всё ещё есть все шансы в Лиге чемпионов. Даже после поражения от «Лацио» всё по-прежнему возможно. В ответном матче через три недели мы изменим ситуацию и выйдем в четвертьфинал. С нашими болельщиками на заполненной «Альянц-Арене» мы можем это сделать. В Бундеслиге осталось провести ещё 13 игр. Мы не сдадимся. «Бавария» всегда верит в себя, до последней минуты», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В чемпионате Германии сезона-2023/2024 «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.