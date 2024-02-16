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Бразильский репортёр: после каждого перехода в РФ люди говорят: «Боже, как он туда поедет»

Бразильский репортёр: после каждого перехода в РФ люди говорят: «Боже, как он туда поедет»
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Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, высказался о частых переходах бразильских игроков в чемпионат России.

«Нет никаких трансляций. Я публикую у себя в соцсетях футбольные новости из России. Иногда рассказываю о вашей лиге в подкасте ESPN, который посвящён иностранному футболу. Но, глобально говоря, у бразильских болельщиков нет практически никакого доступа к информации об РПЛ. Есть ещё такой нюанс, что многие не совсем понимают, что происходит между Россией и Украиной. После каждого трансфера говорят: «Боже, как же он туда поедет, там же СВО (слово изменено в связи с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата») идёт!» Люди не совсем в курсе, что, например, в Москве или Санкт-Петербурге ничего особенного не происходит», — сказал Рофман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Телингатеру.

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