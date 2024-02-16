Мбаппе заявил руководству «ПСЖ», что не изменит решения об уходе — Романо

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил руководству французского клуба, что не поменяет своё решение об уходе в конце сезона-2023/2024. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшие месяцы между футболистом и боссами «ПСЖ» состоятся финальные переговоры относительно грядущего ухода Килиана. Напомним, ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «сливочных».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.