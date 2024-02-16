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В Белорусской федерации футбола заявили, что ждут от УЕФА согласования матча с Россией

В Белорусской федерации футбола заявили, что ждут от УЕФА согласования матча с Россией
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Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что белорусская сторона запросила в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласование проведения товарищеского матча с командой России.

«Мы запросили в УЕФА согласование матча со сборной России, ждём их ответа. Мы готовы играть с таким сильным соперником, как Россия», — приводит слова Василевича ТАСС.

Сборная России проведёт два товарищеских матча в марте. Соперниками российской национальной команды станут сборные Сербии и Парагвая. 21 марта команда Валерия Карпина встретится с сербами, а игра с южноамериканской командой пройдёт 25 марта. Обе встречи состоятся на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

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