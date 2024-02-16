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Андрей Лунёв попал в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Андрей Лунёв попал в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
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Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв попал в символическую сборную первых матчей 1/16 финала Лиги Европы УЕФА по версии Sofascore. Напомним, «Карабах» встречался с португальской «Брагой» на выезде и добился победы со счётом 4:2. Россиянин получил рейтинг 7,9.

Символическая сборная первых матчей 1/16 Лиги Европы

Символическая сборная первых матчей 1/16 Лиги Европы

Фото: Sofascore

Лучшие оценки по итогам первых матчей получили Анхель Ди Мария из «Бенфики» (9,5) и одноклубник Лунёва Абделла Зубир (9,0).

Ответный матч между командами состоится 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».

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