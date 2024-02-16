«ПСЖ» летом совершит три топ-трансфера — Романо

Руководство «Пари Сен-Жермен» предстоящим летом совершит как минимум три крупных подписания, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Парижане подготовили этот план ещё в декабре.

По информации источника, это будет топ-игрок, который заменит Килиана Мбаппе, объявившего о своём уходе по окончании нынешнего сезона, а также топ-полузащитник и талантливый центральный защитник.

Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 50 очков после 21-го сыгранного тура.