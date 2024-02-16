Бразильский журналист рассказал, что в стране появился мем из-за трансферов «Зенита»

Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, рассказал, что в латиноамериканской стране появился мем из-за трансферов «Зенита».

«Увы, сейчас из-за СВО (слово изменено в связи с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата») чемпионат России имеет микроскопическое освещение в Бразилии. К тому же российских команд нет в международных турнирах. Наши болельщики не особо в курсе, что у вас происходит даже при девяти соотечественниках в составе. Единственное, после всех трансферов между «Коринтиансом» и «Зенитом» у бразильских фанатов родился мем: если какой-то футболист уходит из «Коринтианса», то все сразу говорят: «Ну понятно, значит, в «Зените» окажется», — сказал Рофман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Телингатеру.