Бразильский репортёр объяснил, почему игроки выбирают «Зенит» даже в отсутствие еврокубков

Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, объяснил, почему игроки выбирают «Зенит» даже в отсутствие еврокубков.

– Большинство футболистов родом из бедных слоёв населения. Чтобы стать профессионалом, им приходится через многое пройти, но это их шанс помочь семье, которой не хватает на жизнь. Понятно, что есть исключения, но в целом так. Известность, большой контракт, помощь родным – это то, о чём привыкли думать начинающие футболисты в Бразилии.

– Понятно, что все хотят в «Реал» и «Ливерпуль», но, наверное, мало кто готов ехать в Африку. Где в этом спектре находится чемпионат России и «Зенит»?

– В первую очередь все хотят попасть в Европу, в какую-то известную команду. Африка действительно вызывает ноль интереса. К МЛС сейчас стало побольше внимания. Огромный поток в сторону Азии: Япония, Таиланд, Китай, Катар, Саудовская Аравия. Что касается вашей страны, то подход примерно такой: «Я играю в Бразилии. Есть вариант поехать в Россию. «Зенит» – большой клуб. Даже без участия в еврокубках есть шанс засветиться и попасть в другие европейские клубы, если действительно получится себя проявить». Ход мысли примерно такой. Ну и большущая зарплата, само собой, является важным фактором.