Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист ESPN сравнил подход «Шахтёра» и «Зенита» к покупке бразильцев

Журналист ESPN сравнил подход «Шахтёра» и «Зенита» к покупке бразильцев
Комментарии

Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, сравнил подход украинского «Шахтёра» и российского «Зенита» к покупке бразильских легионеров.

«Я бы не сказал, что это схожие проекты. В «Шахтёре» абсолютно понятная система: украинцы в защите и бразильцы в атаке. С этим подходом добились Кубка УЕФА и доминирования в своей лиге при Луческу, который говорит на португальском. «Зенит» же берёт бразильцев на все позиции», — сказал Густаво Рофман в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Телингатеру.

Напомним, на данный момент в составе «Зенита» выступают девять бразильцев. Во время зимнего трансферного окна команду пополнили такие футболисты, как Артур, Педро и Нино.

Материалы по теме
Из-за трансферов «Зенита» в Бразилии родился мем. Актуальное интервью с репортёром ESPN
Эксклюзив
Из-за трансферов «Зенита» в Бразилии родился мем. Актуальное интервью с репортёром ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android