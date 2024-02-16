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«Ростов» объявил об уходе Тугарева в «Торпедо»

«Ростов» объявил об уходе Тугарева в «Торпедо»
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Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Романа Тугарева. Футболист продолжит карьеру в московском «Торпедо» на правах аренды. Отмечается, что соглашение сторон предусматривает опцию выкупа.

«Желаем Роме продуктивной работы и удачи!» — написала пресс-служба ростовчан.

Тугарев выступает за «Ростов» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за южан 12 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 27 очков после 20 туров и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 10 очков.

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