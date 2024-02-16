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Моуринью — об африканских игроках: люблю их, на мой взгляд, они очень преданные футболисты

Моуринью — об африканских игроках: люблю их, на мой взгляд, они очень преданные футболисты
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Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о своём отношении к африканским игрокам и отметил, что не может позволить себе поездку в Африку, так как там ему просто не дадут пройти.

«Я не могу поехать в Африку! Это слишком для меня. Я работал со многими африканскими футболистами, с Дрогба, Микелем, Калу, Эссьеном и другими… Каждый раз, когда я оказываюсь в Африке, мне не дают прохода. Меня там очень любят! Даже в Европе, где много африканских парней, люди относятся ко мне очень хорошо. Честно говоря, я люблю этих ребят и считаю, что африканский игрок очень преданный», — приводит слова Моуринью известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в январе этого года итальянская «Рома» объявила об увольнении Жозу Моуринью с поста главного тренера команды. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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