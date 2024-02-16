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Клинсман уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Клинсман уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи
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Президент Корейской футбольной ассоциации (КFA) Чон Монг Гю объявил об уходе немецкого специалиста Юргена Клинсмана с поста главного тренера национальной команды.

«После всестороннего рассмотрения рекомендаций мы приняли решение о замене главного тренера сборной. В том, что касается воспитания лучших качеств в сборной, управления игроками и его рабочих привычек, Клинсман не оправдал наших ожиданий от главного тренера сборной и не продемонстрировал лидерских качеств. Мы решили, что Клинсман вряд ли сможет стать лучше на посту главного тренера с точки зрения его способностей и рабочей этики», — приводит слова Монг Гю новостное агентство Yonhap.

Клинсман возглавил сборную Южной Кореи в феврале 2023 года. С тех пор национальная команда под руководством немецкого специалиста провела 19 матчей, в которых одержала девять побед, пять раз сыграла вничью и проиграла пять встреч. На прошедшем Кубке Азии подопечные немецкого тренера дошли до полуфинала.

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