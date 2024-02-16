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«ПСЖ» достиг устной договорённости с Заиром-Эмери о новом контракте

Французский «Пари Сен-Жермен» достиг устной договорённости с 17-летним полузащитником Уорреном Заиром-Эмери о новом контракте, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, продление соглашения с юным футболистом станет одним из первых шагов новой эры «ПСЖ». Напомним, ранее появилась информация, что нападающий Килиан Мбаппе покинет французский клуб по завершении нынешнего сезона.

Уоррен Заир-Эмери — воспитанник академии «ПСЖ». За первую команду футболист играет с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне Заир-Эмери провёл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал шесть результативных передач.