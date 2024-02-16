Агент Лунёва: весь футбольный мир не ожидал победы «Карабаха» над «Брагой» в Лиге Европы

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» и нынешнего голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал победу азербайджанского клуба с матче 1/16 финала Лиги Европы над «Брагой» (4:2).

«Хочу поздравить Андрея и «Карабах» с победой над «Брагой». Нельзя расслабляться, так как есть второй матч, в котором все и решится. Но весь футбольный мир не ожидал такого исхода. Думаю, это самый сенсационный результат за все прошедшие еврокубковые дни.

«Карабах» показал феерическую игру, особенно во втором тайме. Образцовая игра на контратаках. За всю игру не дали «Браге» создать ни одного 100% голевого момента. А в эпизоде с первым пропущенным голом в целом сами виноваты, дали пробить два раза из вратарской. Такой матч на выезде с командой, занимающей четвёртое место в чемпионате из топ-6 в Европе, — показатель уровня «Карабаха».

У Андрея в первом тайме чувствовалась небольшая нервозность, были помарки. А во втором тайме он исправился. Собрался, настроился, нервозность прошла. И сыграл вообще безупречно. По итогу получил одну из самых высоких оценок в команде», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.