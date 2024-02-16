Агент Лунёва: россиян в еврокубках всего несколько — они олицетворяют наш футбол

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» и нынешнего голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался о россиянах, которые выступают в еврокубках.

«Не хотел бы радоваться только за игру Лунёва в еврокубках и говорить: «Видите! Лунёв играет, а остальные нет!». Это общая беда нашего футбола. К сожалению, мы оторваны от нынешних европейских реалий, нас не допускают нигде. Мы живём в неизвестности — это самое плохое. Мне бы хотелось, чтобы в европейских турнирах играли все ведущие команды России, чтобы уровень чемпионата рос, чтобы молодые игроки не теряли свои годы и играли с лучшими европейскими командами.

Кроме Лунёва не так много россиян, играющих в еврокубках. Оздоев, Хайкин, Захарян, Кокорин был. Несколько человек. За всех них надо радоваться — они олицетворяют российский футбол в Европе. Как послы российского футбола популяризируют его. Не дают забыть о россиянах. Каждый такой матч, тем более в плей-офф, — это событие», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.