Тренер «Арсенала» Артета — о Мбаппе: когда есть такой игрок, мы должны быть в диалоге

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на новость об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» после окончания нынешнего сезона.

«Когда есть игрок такого калибра, мы всегда должны быть в диалоге, но сейчас всё выглядит иначе (улыбается)», — приводит слова Артеты Sky Sport.

Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.