Нападающий «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

«Осуждённый футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — приводит слова Ваттимена «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Накануне Промес сыграл за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба. Квинси вместе со «Спартаком» находится на зимних сборах в ОАЭ.