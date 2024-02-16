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Футболист Спартака Квинси Промес объявлен в международный розыск судом Нидерландов

Квинси Промес объявлен в международный розыск
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

«Осуждённый футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — приводит слова Ваттимена «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Накануне Промес сыграл за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба. Квинси вместе со «Спартаком» находится на зимних сборах в ОАЭ.

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