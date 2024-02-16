«Все бразильцы говорят о России одно». Журналист ESPN — об адаптации игроков в РПЛ

Бразильский журналист Густаво Рофман, работающий в издании ESPN, рассказал, как бразильские игроки отзываются об адаптации в России.

– В адаптации целый комплекс причин и важен характер каждого конкретного футболиста. Нет базового правила, которое могло бы что-то гарантировать. Вагнер Лав, Дуду, Жо и Карвальо так проявили себя в ЦСКА, что открыли Россию для других бразильцев. Было крайне важно иметь позитивный пример перед глазами. Ари, Гильерме, зенитовские бразильцы… По естественной инерции приезжало всё больше бразильцев. А раз так, то количественно возрастало и число тех, кто не смог не адаптироваться.

– Какая часть адаптации сложнее – игровая или вне поля?

– Все бразильцы говорят о России одно: самое сложное – это язык и морозы.