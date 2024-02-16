Микель Артета высказался о текущей форме «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал текущую форму лондонского клуба.

«Это самая важная часть сезона, и мы знаем, что каждый матч будет играть важную роль в том, чего мы хотим добиться.

Мы многое сделали правильно в этом сезоне, показали высокий уровень последовательности, и теперь мы хотим сделать ещё один шаг вперёд и хотим играть так, как мы играем — посмотрим, чего мы добьёмся.

Мы работаем как команда над нашими сильными сторонами и над тем, что мы можем улучшить, стараемся больше верить в себя и использовать качества игроков», — приводит слова Артеты ВВС.

«Канониры» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ после 24 сыгранных матчей. В активе команды 52 очка.