Тренер «Бёрнли» Компани: в матче с «Арсеналом» мы должны будем верить в себя

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани высказался в преддверии матча 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», который состоится в эту субботу, 17 февраля.

«В последние пару недель мы играли со многими топ-командами, и мы знаем, что в такие дни вам всегда нужно что-то, чтобы добиться успеха. Нужна вера. Волшебного рецепта для этой игры у меня нет. У них невероятные игроки на каждой позиции, но против нас иногда бывает сложно играть, и нам нужно показать это в субботу. Дело в практике и вере, ты должен верить, что в следующий раз, когда у тебя будет возможность забить, ты попадёшь в сетку», — приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».

Напомним, после 24 туров АПЛ нынешнего сезона «бордовые» занимают 19-е место в турнирной таблице. «Арсенал» расположился на третьей строчке.