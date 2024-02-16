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Юрист Князев: Нидерланды чисто физически не успеют достать Промеса из ОАЭ

Юрист Князев: Нидерланды чисто физически не успеют достать Промеса из ОАЭ
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Юрист Андрей Князев высказался о возможных последствиях того, что нападающий «Спартака» Квинси Промес был объявлен в международный розыск. В СМИ сообщается, что Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста.

«Если Промес не успел уехать из ОАЭ, то ему может грозить опасность. Но думаю, что вряд ли будут какие-то проблемы — чисто физически не успеют его оттуда достать. Когда Квинси поехал на сборы в ОАЭ, уже был первый приговор. Видимо, какие-то договорённости о его безопасности были», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

Накануне Промес сыграл за «Спартак» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» и отметился двумя забитыми мячами. Игра завершилась со счётом 6:0 в пользу московского клуба. Квинси вместе со «Спартаком» находится на зимних сборах в ОАЭ.

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