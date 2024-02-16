Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота — лучший игрок января в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота — лучший игрок января в АПЛ
Комментарии

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота был признан лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге по итогам января.

В трёх матчах АПЛ в январе португалец забил три гола и сделал две результативные передачи, чем помог «Ливерпулю» добиться трёх побед — над «Ньюкаслом», «Борнмутом» и «Челси». Мерсисайдцы после 24 туров Премьер-лиги нынешнего сезона располагаются на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» есть игра в запасе.

В следующем матче внутреннего первенства команда Юргена Клоппа сыграет с «Брентфордом» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 17 февраля. За «Ливерпуль» Жота выступает с 2020 года. Ранее в своей карьере нападающий представлял «Вулверхэмптон».

Материалы по теме
Джон Олдридж: Диогу Жота — один из лучших игроков «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android