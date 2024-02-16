Энрике поблагодарил журналиста за перевод темы разговора с Мбаппе на других игроков «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поблагодарил журналиста во время пресс-конференции за перевод темы с нападающего Килиана Мбаппе на Брэдли Баркола.

«Баркола и сборная Франции? Очень хорошо, спасибо (за то, что сменили тему разговора с Мбаппе. — Прим. «Чемпионата»)! До работы здесь моей последней командой была сборная Испании. И я очень ценил, когда обо мне не говорили. Так что я не собираюсь говорить о месье Дешаме», — приводит слова Энрике журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба». Также появлялись сведения, что француз активно ищет жильё в Мадриде.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.