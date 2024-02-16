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Энрике — о Мбаппе: мы с руководством ежедневно работаем над нашим будущим

Энрике — о Мбаппе: мы с руководством ежедневно работаем над нашим будущим
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, отвечая на вопрос о нападающем Килиане Мбаппе, заявил, что на ежедневной основе трудится на благо парижского клуба.

«Я каждый день вместе со своим руководством работаю над будущим, это наша идея», — приводит слова Энрике La Source Parisienne в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появлялась информация, что французский футболист объявил руководству «ПСЖ» о своём уходе по завершении сезона. Кроме того, сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что Мбаппе станет игроком «Королевского клуба».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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