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«К европейскому суду веры нет, законом там не пахнет!» Ловчев — об уголовном деле Промеса

«К европейскому суду веры нет, законом там не пахнет!» Ловчев — об уголовном деле Промеса
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что не доверяет европейским судебным органам из-за предвзятого отношения к России на фоне уголовного дела нападающего красно-белых Квинси Промеса. Напомним, нидерландца приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам.

«Ни к какому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут себя по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили. Я читаю и слышу — как только русский, так сразу идёт трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили. И пока мы не победим и не уберём отношение к себе как к мальчикам для битья в этих судах, всё будет продолжаться», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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