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Игрок «Урала» Кики сравнил португальский чемпионат с РПЛ

Игрок «Урала» Кики сравнил португальский чемпионат с РПЛ
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Защитник «Урала» Кики сравнил португальское первенство с Российской Премьер-Лигой.

«Российский чемпионат более контактный, здесь тяжелее играть. Совершенно другой футбол, другие по телосложению футболисты: более высокие, сильные», — приводит слова Кики Metaratings.

Напомним, Кики перебрался в «Урал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах за екатеринбургскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 600 тыс. «Урал» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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