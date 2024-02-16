ЦСКА — «Родина»: стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч

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Сегодня, 16 февраля, состоится товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встретятся московские ЦСКА и «Родина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Okko.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Мусаев.

«Родина»: Шакеров, Клещенко, Крижан, Сокол, Ориньо, Фищенко, Ната, Гордюшенко, Юшин, Бакаев, Тимошенко.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с «Оренбургом».

«Родина» после 20 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.