Ловчев объяснил, как должен действовать «Спартак» в ситуации с Промесом

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как должен действовать московский клуб в ситуации с Квинси Промесом, которого накануне объявили в международный розыск из-за уголовных дел в Нидерландах.

«На мой взгляд, клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесёмся нормально — так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, Промеса приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам. Шесть лет тюрьмы футболист получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.