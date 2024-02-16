Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев объяснил, как должен действовать «Спартак» в ситуации с Промесом

Ловчев объяснил, как должен действовать «Спартак» в ситуации с Промесом
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, как должен действовать московский клуб в ситуации с Квинси Промесом, которого накануне объявили в международный розыск из-за уголовных дел в Нидерландах.

«На мой взгляд, клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать. Давайте к нему отнесёмся нормально — так, как он во время карьеры в «Спартаке» относился к клубу и болельщикам. И сейчас надо помогать, чтобы игрок не чувствовал себя брошенным», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, Промеса приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам. Шесть лет тюрьмы футболист получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

Материалы по теме
Квинси Промес объявлен в международный розыск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android