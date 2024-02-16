В Госдуме высказались об освобождении российского болельщика Косова из французской тюрьмы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался об освобождении российского болельщика Павла Косова из французской тюрьмы. Напомним, Косов был арестован из-за драки во Франции на Евро-2016.

«Мы всегда за то, чтобы граждане России находились на своей родине. Мы приветствуем решение властей Франции досрочно освободить нашего гражданина. Одновременно мы заявляем, что инцидент, который произошёл во Франции, на территории России вряд ли бы вообще мог состояться.

С точки зрения обеспечения безопасности на чемпионате мира, чемпионате Европы и на других соревнованиях у нас такие инциденты вряд ли бы могли были быть. Мы по-серьёзному относимся к безопасности. Я считаю, что это безалаберность французских властей, которые не смогли контролировать этот конфликт, и случились беспорядки», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.