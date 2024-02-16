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Форвард «Пари НН» Зе Турбо: в РПЛ много симулянтов, и судьи это знают

Форвард «Пари НН» Зе Турбо: в РПЛ много симулянтов, и судьи это знают
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что в чемпионате России много симулянтов.

«Мне нравится судейство в России. Тут дают бороться, а не свистят при первом же падении. Мне часто казалось, что на мне сфолили, но судья не свистел и продолжал игру. Мне нравится такой подход.

Много ли симулянтов в РПЛ? Конечно, здесь есть такие игроки, и судьи это знают», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист стал игроком «Пари Нижний Новгород» 2 августа 2023 года. С 2015 по 2018 год нападающий принадлежал миланскому «Интеру». За свою карьеру форвард также успел поиграть в Испании, Португалии, Швейцарии, Аргентине, Парагвае, Китае и Катаре.

В нынешнем сезоне Зе Турбо провёл 17 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Этой зимой нападающий принимал участие в Кубке африканских наций в составе сборной Гвинеи-Бисау, где отметился одним голом.

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