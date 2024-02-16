Депутат Госдумы — о пиве на стадионах: Минздрав занял позицию «Баба-яга против»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал о позиции Минздрава по поводу возможного возвращения пива на футбольные стадионы. По его словам, изначально МВД также было против возвращения пива из-за угрозы хулиганства, однако опыт международных турниров показал, что бояться нечего. После этого правоохранители сняли свои претензии.

«У нас были и возражения наших правоохранителей, которые говорили про хулиганство. Но с учётом опыта проведения чемпионата мира, Евро мы доказали, что это не так. Коллеги-правоохранители уже свои претензии сняли. Минздрав как-то негативно относится. Польза пива не доказана. Но и вред от его дозированного потребления тоже не доказан.

Я с коллегами из Минздрава не согласен. Мне кажется, что они хотя бы должны были занять нейтральную позицию. А так получается «Баба-яга против», — приводит слова Свищёва «Спорт день за днём».

Напомним, запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года.