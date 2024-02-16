Игрок «Урала» Кики высказался о работе судей в России и Португалии

Защитник «Урала» Кики ответил на вопрос о том, насколько отличается судейство в Португалии и России.

«Небольшая разница есть. Для меня это в любом случае новый опыт, который я должен принять и двигаться дальше. Отличия в трактовке правил в том, насколько нам позволяют играть. В Португалии допускается больше борьбы, чем в России», — приводит слова Кики Metaratings.

Напомним, Кики перебрался в «Урал» летом 2023 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах за екатеринбургскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 600 тыс. «Урал» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.