Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Родина»: армейцы открыли счёт в матче

ЦСКА — «Родина»: армейцы открыли счёт в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречаются московские ЦСКА и «Родина», представляющая Мелбет Первую лигу. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
16 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2-й тайм
3 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Мусаев – 19'     2:0 Давила – 32'     3:0 Обляков – 43'    

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

В предыдущем товарищеском матче красно-синие встречались с «Сочи». В том противостоянии ЦСКА уступил сочинскому клубу со счётом 2:1.

20 февраля ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Химками». Игра начнётся в 17:00 мск.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства ЦСКА сыграет с «Оренбургом».

«Родина» после 20 туров Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Родина» объявила о переходе экс-хавбека «Локомотива» Куликова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android