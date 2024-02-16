Топ-новости спорта — 16 февраля. Главное сегодня

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск, Владимира Тарасенко хотят подписать несколько команд НХЛ, а Доминик Гашек отреагировал на заявление молодёжной сборной России. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 февраля.

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