Топ-новости спорта — 16 февраля. Главное сегодня
Нападающий «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск, Владимира Тарасенко хотят подписать несколько команд НХЛ, а Доминик Гашек отреагировал на заявление молодёжной сборной России. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 16 февраля.
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