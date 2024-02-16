Агент Гогуа: Седрик должен играть в РПЛ — уверен, что летом он будет там

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, рассказал о профессиональных амбициях своего клиента.

«У Гогуа большие амбиции. Он пришёл в «Шинник», чтобы помочь команде на данном этапе. Также он хочет заявить о себе, чтобы его можно было увидеть. Летом же он хочет сделать серьёзный шаг вперёд. Гогуа должен играть в РПЛ. Это ясно всем. Уверен, что летом он будет там», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, до «Шинника» 29-летний футболист выступал за таджикистанский «Истиклол».

«Шинник» выступает в Мелбет Первой лиге. После 20 матчей в этом турнире «Шинник» набрал 24 очка и занимает 11-е место. На первой строчке расположилось махачкалинское «Динамо», набравшее 37 очков.