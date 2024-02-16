Агент Седрика Гогуа заявил, что игрок подписал контакт с «Шинником» на три месяца

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, сообщил, что его клиент подписал контракт с ярославским «Шинником».

«Гогуа подписал контракт с «Шинником» на три месяца, а летом посмотрим. Он гораздо сильнее защитников, которые играют в команде первой восьмёрки. Гогуа вернулся для того, чтобы показать и доказать. Он был у Черевченко в «Истиклоле», где выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. Они хорошо сыграли в Лиге чемпионов. Черевченко не зря сказал, что таких игроков мало. Седрик может играть даже в «Локомотиве».

«Шинник» недавно играл с «Химками». Думаю, Гогуа был лучшим игроком среди двух команд», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.