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«Барселона» не может больше терпеть неудачу». Хави — об игре Ла Лиги с «Сельтой»

«Барселона» не может больше терпеть неудачу». Хави — об игре Ла Лиги с «Сельтой»
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о грядущем матче 25-го тура испанской Примеры с «Сельтой», который состоится завтра, 17 февраля.

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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«Завтра у нас будет соперник, который лучше всех подготовлен тактически. Я думаю, что «Сельта» заслуживает гораздо большего количества очков, чем имеет. Бенитес — великий тренер. Вдали от дома наши дела обстоят лучше, чем дома.

Важность этой игры и следующей? В «Барселоне» необходимо добиваться успехов. Если мы хотим выйти в Лигу чемпионов, нам необходимо набирать три очка, мы не можем больше терпеть неудачу. Я всё ещё думаю, что мы можем хорошо завершить сезон», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, данный матч начнётся в 20:30 мск.

Турнирная таблица Ла Лиги
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