«Барселона» не может больше терпеть неудачу». Хави — об игре Ла Лиги с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о грядущем матче 25-го тура испанской Примеры с «Сельтой», который состоится завтра, 17 февраля.

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«Завтра у нас будет соперник, который лучше всех подготовлен тактически. Я думаю, что «Сельта» заслуживает гораздо большего количества очков, чем имеет. Бенитес — великий тренер. Вдали от дома наши дела обстоят лучше, чем дома.

Важность этой игры и следующей? В «Барселоне» необходимо добиваться успехов. Если мы хотим выйти в Лигу чемпионов, нам необходимо набирать три очка, мы не можем больше терпеть неудачу. Я всё ещё думаю, что мы можем хорошо завершить сезон», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, данный матч начнётся в 20:30 мск.