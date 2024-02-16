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Стало известно, как уход Мбаппе из «ПСЖ» может негативным образом повлиять на «Барселону»

Стало известно, как уход Мбаппе из «ПСЖ» может негативным образом повлиять на «Барселону»
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Руководство «Барселоны» намерено предпринять попытку по покупке крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау грядущим летом. Однако данный трансфер может сорваться, поскольку в случае вероятного ухода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе из клуба по окончании нынешнего сезона французский гранд намерен предложить португальскому игроку солидный контракт. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш уже связался с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Леау, с целью узнать подробности потенциального трансфера.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что, несмотря на желание Леау выступать за престижный клуб Ла Лиги, в случае предложения от «ПСЖ» он не сможет отказать французскому гранду.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами.

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