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«Он играет как звезда». Гвардиола — о прогрессе футболиста «Челси» Коула Палмера

«Он играет как звезда». Гвардиола — о прогрессе футболиста «Челси» Коула Палмера
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об атакующем полузащитнике «Челси» Коуле Палмере, который является воспитанником академии «горожан», в преддверии очного матча команд в 25-м туре чемпионата Англии, который состоится завтра, 17 февраля.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знал, что он покажет себя с лучшей стороны, если будет играть регулярно. У меня не было никаких сомнений в его качествах. Он играет как звёздный футболист. Ему нужно игровое время, чтобы показать себя», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» минувшим летом. Футболист объяснял свой переход тем, что в стане манкунианцев он не получает необходимого ему игрового времени.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами.

Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

Турнирная таблица АПЛ
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