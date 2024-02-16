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«Реал» не отказался от идеи покупки Холанда, несмотря на скорое подписание Мбаппе

«Реал» не отказался от идеи покупки Холанда, несмотря на скорое подписание Мбаппе
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Руководство мадридского «Реала» составило дорожную карту развития спортивного проекта клуба, одним из пунктов которого является одновременное наличие в команде нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cadena SER.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По информации источника, боссы «Королевского клуба» не отказались от идеи покупки нападающего «Манчестер Сити» Холанда, несмотря на то что они близки к подписанию контракта с Мбаппе, который может выступать на позиции центрального форварда.

Подчёркивается, что «Реал» может сделать предложение по Холанду в следующем году.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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