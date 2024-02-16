Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помочь Промесу

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о скандале с участием нападающего красно-белых Квинси Промеса, которого признали виновным по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. Эксперт считает, что российский клуб должен защитить Квинси в сложившейся ситуации.

«Для меня всё просто. Человек ничем себя не запятнал в «Спартаке», долгие годы он лидер команды и радовал болельщиков. «Спартак» должен сделать всё, чтобы помочь Промесу. Юридически и всем чем можно. Я видел сколько судимых людей, и что такого? Оступился человек в чем‑то, только и всего. «Спартак» должен ему помогать», — заявил Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее нидерландца приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам. Шесть лет тюрьмы Промес получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

Напомним, действующий трудовой договор Квинси Промеса с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.