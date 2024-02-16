Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помочь Промесу

Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помочь Промесу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о скандале с участием нападающего красно-белых Квинси Промеса, которого признали виновным по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах. Эксперт считает, что российский клуб должен защитить Квинси в сложившейся ситуации.

«Для меня всё просто. Человек ничем себя не запятнал в «Спартаке», долгие годы он лидер команды и радовал болельщиков. «Спартак» должен сделать всё, чтобы помочь Промесу. Юридически и всем чем можно. Я видел сколько судимых людей, и что такого? Оступился человек в чем‑то, только и всего. «Спартак» должен ему помогать», — заявил Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее нидерландца приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам. Шесть лет тюрьмы Промес получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

Напомним, действующий трудовой договор Квинси Промеса с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.

Материалы по теме
Промес объявлен в международный розыск! Звезду «Спартака» ждёт экстрадиция?! LIVE
Live
Промес объявлен в международный розыск! Звезду «Спартака» ждёт экстрадиция?! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android