Личка рассказал, какая задача стояла перед «Динамо» на зимних сборах

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о сборах команды перед возобновлением текущего сезона.

«Этот перерыв очень долгий. Очень хочется начать чемпионат, но надо подождать ещё 14 дней. Что касается особенности зимних сборов, человек всегда старается найти хорошую атмосферу. Мы 12–13 дней вместе, идёт рутина. Тренировка, отдых, тренировка. От этого начинаешь ментально уставать.

Главная задача на сборах была в том, чтобы сбалансировать игру в защите и сбалансировать атаку и защиту. Чтобы при потере мяча мы компактно работали, как один футболист», – сказал Личка в эфире «Матч Премьер».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.