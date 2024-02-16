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Агент Гурцкая: Николич — это очевидное спасение для «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший московский «Локомотив», является наиболее подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Спартака».

«Если это произойдёт, это будет лучшее, что случилось со «Спартаком» в XXI веке. «Спартак» может спасти не только Николич, но это очевидное спасение для клуба», — приводит слова Гурцкая Metaratings.

Напомним, Николич занимал должность главного тренера «Локомотива» с июня 2020 по октябрь 2021 года. На текущий момент 44-летний специалист тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Действующим тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль.