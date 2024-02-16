Экс-тренер «Реала» Капелло объяснил, почему Анчелотти — идеальный тренер для Мбаппе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением, почему итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных» на текущий момент, является наиболее подходящим наставником для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого слухи активно связывают с «Королевским клубом».

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«Всё дело в личности Анчелотти. Игроки сразу же оценивают тренера. Они моментально понимают, есть ли у тренера качества, необходимые для управления топ-клубом. Тренер выступает в роли дирижёра. Но Карло — это даже больше, он профессор. У него есть интеллект и харизма, он всегда знает, что и как нужно делать. Но что ещё важнее — он знает, как наилучшим образом выстроить команду и заставить игроков почувствовать себя важными», — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», а также партнёрам по команде, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.