Личка объяснил неудачи «Динамо» на старте сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о неудачах команды в начале текущего сезона. Чешский специалист связал не лучшую игру бело-голубых с ментальностью.

«Неудачи в начале сезона – ментальная сторона команды. Ментально сильная команда, которая уверена в себе, умеет преодолевать сложные моменты. Такие команды умеют большинство игр довести до победы. Может быть тяжело на поле, но они выигрывают и забирают три очка. Этого нам не хватало в этой части сезона», – сказал Личка в эфире «Матч Премьер».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.

Ранее Личка назвал главную цель московского «Динамо» на зимних сборах.