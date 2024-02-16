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Российский арбитр Кирилл Левников обслужил матч саудовских «Аль-Охдуда» и «Аль-Ахли»

Российский арбитр Кирилл Левников обслужил матч саудовских «Аль-Охдуда» и «Аль-Ахли»
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Российский судья Кирилл Левников возглавил бригаду арбитров во время матча 20-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Охдудом» и «Аль-Ахли» (3:2).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
16 февраля 2024, пятница. 20:00 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
3 : 2
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Кольядо – 25'     1:1 Кверквелия – 32'     2:1 Al Mansour – 43'     2:2 Фирмино – 45+3'     3:2 Тавамба – 59'    
Удаления: нет / Ибаньес – 90+5'

Левников был главным арбитром встречи. Ему помогали Дмитрий Мосякин и Игорь Болховитин. На VAR работал Василий Казарцев.

По ходу этого матча Левников показал пять жёлтых карточек, одна из которых стала второй для защитника «Аль-Ахли» Рожера Ибаньеса, в связи с чем российский рефери применил по отношению к нему санкции в виде красной карточки.

В этом матче в составе «Аль-Ахли» голами отметились бразильский нападающий Роберто Фирмино, многие годы выступавший в «Ливерпуле», а также центральный защитник Соломон Кверквелия, который ранее играл за казанский «Рубин» и московский «Локомотив».

После 20 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Охдуд» набрал 23 очка и занимает 11-е место. После 20 игр чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» заработал 40 очков и расположился на третьей строчке.

Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона 2023/2024
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