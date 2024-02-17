Тренер «Динамо» Личка рассказал, какие две позиции он хотел бы усилить этой зимой

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, какие позиции он хотел бы усилить перед возобновлением текущего сезона. Чешский специалист заявил о желании подписать левого защитника и атакующего хавбека.

«Конкуренция всегда очень важна в команде. Когда у тебя есть возможность иметь на каждой позиции по два хороших игрока, это помогает всем. Если бы была возможность, я бы хотел видеть хорошего левого защитника, чтобы там была конкуренция со Скопинцевым. И чтобы был ещё один атакующий игрок, который может играть как десятка. Как, например, Бителло или Карраскаль. С такими игроками ты можешь больше двигаться, играть в зонах между линиями. Тяжело искать таких футболистов», – сказал Личка в эфире «Матч Премьер».

Напомним, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков.