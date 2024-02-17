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Стало известно, как отреагировал Луис Энрике, когда Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ»

Стало известно, как отреагировал Луис Энрике, когда Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с юмором отреагировал на новость нападающего французского гранда Килиана Мбаппе о том, что он покинет клуб по окончании нынешнего сезона, которую он сообщил испанскому специалисту и партнёрам по команде утром 16 февраля. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, после того как французский нападающий сообщил о своём уходе из клуба, Энрике повернулся к Этану Мбаппе — младшему брату Килиана — и спросил у него: «Этан, ты тоже собираешься покинуть клуб следующим летом?». На что 17-летний полузащитник с улыбкой ответил: «Нет, я остаюсь в «ПСЖ».

Также подчёркивается, что одноклубники Мбаппе и тренер Энрике не были удивлены новостью, озвученной Мбаппе.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом».

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